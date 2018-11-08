Aynısını biz yapalım!

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Genk
maçının öncesinde Belçika
'da basın toplantısı düzenledi. Takım olarak performanslarının altında kaldıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: Bana göre Genk, bu sezon oynadığımız en iyi takım. Sahamızda bizi yenerek bunu gösterdiler. Rakibi iyi analiz ettik. Buradan alacağımız iyi sonuç, grup için belirleyici olacaktır.
İstanbul'daki maçta golden sonra oyun tamamen onlara dönmüştü. Burada umuyorum bize dönecek. Gökhan, Adriano, Atiba, Töre, Güven oynayamayacak. Önemli olan tüm takımın verimli olması. MUSTAFA GİTMEK İSTEMEDİ
Beklenmeyen puan kayıpları oldu. Göztepe, Antalyaspor, Başakşehir maçlarını kaybetmememiz lazımdı. Attığımız gol sayısına bakarsak düşük gidiyoruz.
Sezon başında Mustafa'nın gitme durumu vardı. Ciddi bir şekilde isteyen takımlar vardı ama gitmek istemedi. İyi çalışıyor. Vagner Love da çalışmalarını iyi sürdürüyor. Şu an elimizde bu futbolcular var. Böyle devam edeceğiz. MEDEL ORTAYA NECİP SAĞ BEKE
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş Gökhan Gönül'ün yokluğunda, taktik idmanlarda Gary Medel'i sağ bekte denedi. Ancak orta sahada yaşanacak boşluğu göz önüne alan tecrübeli çalıştırıcının Necip'i bekte, Şilili yıldızı ise orta sahada oynatmayı planladığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül'ün yanı sıra Adriano da sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yok. Beşiktaş I Grubu'nda 3 puanla son sırada yer alıyor. 'KENDİMİZ GİBİ OYNAYALIM YETER'
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
, Genk maçı için iddialı konuştu. Orman, "Rakibimize evimizde bize yakışmayacak bir şekilde yenildik. İyi yoldayız. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynarsa yener. Biz kimleri nerelerde yendik. Kendi futbolumuzu sergileyelim yeter"
dedi. Fikret Orman, transferle ilgili soruya ise "Mevki belirtmeyeyim ama takviyeye ihtiyacımız var. Onları yapacağız"
cevabını verdi. FOTOĞRAFÇI PEPE!
Beşiktaş, dün Genk maçı için Belçika'ya giderken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilginç görüntüler yaşandı. Bir taraftar, Quaresma ile fotoğraf çektirdi. Fotoğrafı çeken ise Pepe
'ydi. Öte yandan siyah-beyazlıları Belçika'da coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.