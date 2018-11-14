Sergen Yalçın: Alanyaspor’da görev almak bizim için mutluluk verici

Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk antrenmanını bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda çift kale maçla devam etti. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Milli takım kamplarındaki Merih Demiral, Djalma Campos ve Junior Fernandes ile sakatlığı bulunan Barış Başdaş ve Mbilla Etame katılmadı.

YALÇIN: " ALANYASPOR 'DA GÖREV ALMAK BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ"

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisiyle beraber takımda yeni bir dönemin başladığını söyledi. Yalçın, "Futbolcularla birlikte umuyorum ki iyi bir sezon geçer. Geçen hafta kaybedilen bir maç var. Çok girmek istemiyorum ama bizim müsabakamızın dışında bir maçtı. Olabilir bu tür müsabakalar kazanılabilir, kaybedebilir. Büyük maçlar her zaman zordur ama bundan sonraki süreç bizimle beraber daha farklı geçecek. Özellikle hem oyunsal anlamda bazı değişiklikler yapmak gerekecek. Oyuncularla da bunu konuyu konuştuk. Geçen sezon iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyoruz. Bu sezon başlamadık ama ligin devamında Alanyaspor'da görev almak bizim için mutluluk verici. Başarılı olmak ve iyi bir performans sergilemek istiyoruz, bunun içinde çalışmamız lazım. Önümüzdeki oynayacağımız maça 10 günlük bir süreç var. Bu da bizim için iyi. Oyuncularla çalışma ve birlikte olma imkanı bulacağız bu süreçte. Umarım önümüzdeki haftayla beraber iyi bir başlangıç yaparız" dedi.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynanacak olan Kayserispor maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Yalçın şunları söyledi:

"Kolay maç diye bir şey bu ligde yok. Bu ligde oynanacak bütün müsabakalar zor. Herkes çok mücadele ediyor ve maçlara iyi hazırlanıyor. Ama içeride oynamamız bizim için bir avantaj. Oyuncularla beraber iyi hazırlanıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Şu anda hedef koymak için çok erken. Pozisyonumuz belli ligde. Biraz ligin alt tarafındayız ama ciddi bir puan farkı yok. Yani bunu iyi skor ve iyi bir mücadelelerle telafi edebiliriz. Biraz oynayalım ve maç kazanalım, hedefi ondan sonra koyarız."