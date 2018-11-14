Tarkan Serbest: Ligden düşmek istemiyoruz

Tarkan Serbest, "İlk maçı İsveç'e karşı kazandık. Cumartesi günü bunu yeniden yapmak istiyoruz" dedi.

İsveç ile cumartesi günü oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan A Milli Futbol Takımı'nda Tarkan Serbest, antrenman öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Maç için hazır olduklarını belirten Serbest, "Dün toplandık. Takım maç için hazır. Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var. Ligden düşmek istemiyoruz. İlk maçı İsveç'e karşı kazandık. Cumartesi günü bunu yeniden yapmak istiyoruz. Tabii ilk hedefimiz gruptan çıkmaktı maalesef ulaşamadık o hedefe. Yine de son maçı iyi oynayarak gruplarda kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KASIMPAŞA'DA HEDEFİMİZ İLK 4"

Mustafa Denizli'nin takımın başına geçmesiyle birlikte Kasımpaşa'da hedeflerinin ilk 4'te yer almak olduğunu söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Kasımpaşa'da durumlar iyi. Gördüğünüz gibi Bursaspor'dan 3 puan aldık. 2 hafta sonra yine zor bir maç bekliyor bizi. Orada da Mustafa hocayla çok iyi çalışıyoruz, çok iyi gidiyoruz. Üst sıralarda kalmak istiyoruz. Hedefimiz ilk 4'te olmak. Takım olarak ve hoca da öyle söyledi" şeklinde konuştu.