"Aykut Kocaman ile görüşmelere başlayacağız"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un ikinci başkanı Selçuk Aksoy; A Spor'a yaptığı açıklamada, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile yarından itibaren görüşmelere başlayacaklarını söyledi.

Ligde geride kalan 12 haftada topladığı topladığı 17 puanla 9. sırada bulunan Atiker Konyaspor geçtiğimiz günlerde teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırma kararı aldı. Çalımbay ile yolları ayırmadan önce hiçbir teknik direktörler görüşme yapmadıklarını belirten ve bunun etik olmayacağını vurgulayan Aksoy, "Konyaspor'u istediğimiz hedeflere yönlendirebilecek isimlerle anlaşma yoluna gideceğiz". dedi

2015-16 sezonunda, Aykut Kocaman yönetiminde topladığı 66 puanla ligi 3. sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finalde Medipol Başakşehir'i penaltılarda geçerek mutlu sona ulaşmıştı.

Kocaman'ın Atiker Konyaspor'da geçirdiği başarılı dönemin, deneyimli teknik adamın ismini ön plana çıkardığını belirten Aksoy, yöneticiler olarak bu durumu göz ardı edemeyeceklerini ifade etti ve şöyle konuştu: "Görüşmeler yarından sonra başlayacak ve Aykut Kocaman da görüşeceğimiz isimler arasında."