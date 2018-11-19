Belhanda'nın yerine Feghouli

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fas Milli Takımı'ndan sakatlanan Younes Belhanda'nın boşluğunu Sofiane Feghouli ile doldurmaya çalışacak.Terim, Fransız basınına verdiği röportajdadiyen Feghouli'yi Konya karşısında kanatta değil merkezde kullanacak.BU sezon ligde 8 maçta 247 dakika süre alan Feghouli ne gol atabildi ne de asist yapabildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu net bir poziyona da giremezken, maç başına 12,8 başarılı pas sayısına sahip.