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'nın yerine Feghouli

Kadro kurmakta zorlanan Galatasaray teknik direktörü , sakatlığı bulunan Younes ’nın yerine Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'yi kullanacak.

Giriş Tarihi: 19.11.2018
Belhanda'nın yerine Feghouli
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fas Milli Takımı'ndan sakatlanan Younes Belhanda'nın boşluğunu Sofiane Feghouli ile doldurmaya çalışacak. Cezayir Milli Takımı'nda 10 numara olarak oynayan Feghouli, bu bölgede Belhanda'nın tek alternatifi durumunda. Terim, Fransız basınına verdiği röportajda "Ben beş dakikalık futbolcu değilim" diyen Feghouli'yi Konya karşısında kanatta değil merkezde kullanacak. Devreyi kapayan Sinan Gümüş'ün yokluğunda ise iyileşen Eren Derdiyok oynayacak.

247 DAKİKA OYNADI
BU sezon ligde 8 maçta 247 dakika süre alan Feghouli ne gol atabildi ne de asist yapabildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu net bir poziyona da giremezken, maç başına 12,8 başarılı pas sayısına sahip.
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Belhanda'nın yerine Feghouli
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