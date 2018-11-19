Galatasaray'da bir ‘takım’ eksik

Ligde liderliği Başakşehir'e kaptıran G.Saray, sakatlıklar ve cezalardan yana şanssız bir dönem geçiriyor. Özellikle milli takımlara gönderdiği oyuncuların yaşadığı problemlerden dertli olan Aslan, sezon başından bu yana hiç tam kadro olamadı. Son olarak Ozan Kabak ve Belhanda'nın ardından Serdar Aziz de Milli Takım'da sakatlandı. U-21 Takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Sinan ise devreyi kapadı. Rodrigues, Ndiaye ve Donk'un cezalı olduğu periyotta şanssızlıkların peşini bırakmadığı G.Saray'da eksiklerden adeta bir takım çıkıyor! Fatih Terim'in şu an elinde sıkıntısı olmayan sadece 13 oyuncu var. Eren ve Fernando iyileşti ancak maç eksikleri nedeniyle hazır değiller. Serdar ve Belhanda'nın durumu kontrollerin ardından netleşecek. Terim ve yardımcısı Hasan Şaş da aldıkları cezalar nedeniyle zorlu periyotta kulübede olamayacaklar.

SORUNSUZ 11

1-İsmail Çipe 2-Mariano 3-Maicon 4-Ozan Kabak 5-Ahmet Çalık 6-Ömer Bayram 7-Martin Linnes 8-Selçuk İnan 9-Henry Onyekuru 10-Sofiane Feghouli 11-Muğdat Çelik NOT: Altyapıdan Yunus Akgün ve Celil Yüksel var.

SORUNLU 11

1. Muslera (Kayseri'de başı yarıldı, 12 dikiş atıldı) 2. Serdar Aziz (Yaşadığı kasık problemi nedeniyle Milli Takım'dan çıkartıldı) 3. Ryan Donk (Cezalı) 4. Yuto Nagatomo (Akciğeri söndü, ameliyat oldu. Henüz hazır değil) 5. Fernando Reges (Tedavisi tamamlandı, maç eksiği var) 6. Badou Ndiaye (Cezalı) 7. Garry Rodrigues (Cezalı) 8. Emre Akbaba (Devreyi kapadı) 9. Eren Derdiyok (Tedavisi bitti ancak maç eksiği var) 10. Belhanda (Fas Milli Takımı'nda sağ üst adalesinden sakatlandı) 11. Sinan Gümüş (Sağ üst arka adalesinde kanama ve yırtık