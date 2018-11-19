Konyaspor taraftarı Kocaman’a koştu

BUGÜN NELER OLDU

Atiker Konyaspor'un el sıkıştığı teknik direktör Aykut Kocaman, Konya'da coşkuyla karşılandı. Resmi sözleşme imzalamak için Konya'ya gelen Kocaman, Konya Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Meşaleler yakan yüzlerce taraftar, Kocaman'a tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Kocaman,dedi.