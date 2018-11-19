Konyaspor taraftarı Kocaman’a koştu

Atiker Konyaspor'un el sıkıştığı teknik direktör Aykut Kocaman, Konya'da coşkuyla karşılandı. Resmi sözleşme imzalamak için Konya'ya gelen Kocaman, Konya Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Meşaleler yakan yüzlerce taraftar, Kocaman'a tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Kocaman, "Konyaspor'u bıraktığımız bir yer vardı, tekrar o seviyeyi yakalamak ve üzerine çıkmak istiyoruz. Konya'dan gidişimiz hiçbir zaman aklımızdan çıkan bir durum değildi. Yine aynı şekilde sevinçle karşılanıyoruz. Bu bizim için bir onurdur"
dedi.