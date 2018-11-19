Milli takımda dışa bağlıyız

80 milyonluk nüfusumuzla Avrupa'nın en kalabalık ülkelerinden biri olmamıza rağmen, A Milli Takım kadrosunun yüzde 50'sini yurt dışında doğmuş oyuncular oluşturuyor.

İsveç maçına çıkan Ay-Yıldızlı takımdaki 22 kişinin, 11'i Türkiye dışında doğan isimlerden oluştu. Bu oyuncuların 6'sı Almanya'da doğarken, 2'şer isim Avusturya ve Hollanda, 1 isim ise Fransa doğumluydu.

Sahaya çıkan ilk 11'deki 6 isim (Sinan, Zeki, Çağlar, Okay, Cengiz, Mahmut) Türkiye'de, 5 oyuncu (Hasan Ali, Kaan, Hakan, Yunus, Cenk) ise Almanya'da doğan oyunculardan oluştu. Rakibimiz İsveç'in 23 kişilik kadrosundaki oyuncuların hepsi ise 10 milyonluk nüfusuna rağmen ülke topraklarında doğan isimlerden oluştu.

Türkiye, A ve B Ligleri'nde kasım ayında sahaya çıkmış takımlar içinde de bu alanda 2. sırada yer aldı. Bosna- Hersek 23 kişilik kadrosunun 14'ünü ülke dışında doğan isimlerden kurdu.