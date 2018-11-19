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Modeste ortalığı karıştırdı

kulübü , G.Saray’ın almaktan son anda vazgeçtiği ’yi transfer eden Köln’e CAS tehdidinde bulundu

Giriş Tarihi: 19.11.2018
Modeste ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın yaz döneminde transfer etmek istediği ancak oyuncunun sorunlu ayrıldığı kulübü Tianjin Quanjian ile problem yaşamamak için vazgeçtiği Anthony Modeste'de yeni gelişmeler yaşandı. Çin kulübü, 30 yaşındaki golcüyü transfer eden Köln'e CAS'a gidebileceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Modeste, Ağustos 2018'de sözleşmesinin erken sonlandırılması için FIFA'ya başvurdu. FIFA kararını vermemişken Modeste ve Köln Başkanı'nın yaptıklarını üzüntüyle öğrendik. FIFA'nın adil bir karar alacağına inanıyoruz. Konunun CAS'a taşınması ihtimali için de hazırlık yapıyoruz" ifadesi kullanıldı.
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Modeste ortalığı karıştırdı
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