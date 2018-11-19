Modeste ortalığı karıştırdı

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın yaz döneminde transfer etmek istediği ancak oyuncunun sorunlu ayrıldığı kulübü Tianjin Quanjian ile problem yaşamamak için vazgeçtiği Anthony Modeste'de yeni gelişmeler yaşandı. Çin kulübü, 30 yaşındaki golcüyü transfer eden Köln'e CAS'a gidebileceğini bildirdi. Yapılan açıklamada," ifadesi kullanıldı.