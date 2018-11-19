Trabzonspor’da Fener maçına özel prim

Farklı kaybedilen Malatyaspor maçının ardından teknik heyet ve futbolculara 100'er bin TL para cezası veren Trabzonspor yönetimi, yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi takımın moralini yükseltmek için harekete geçti.

Ay sonuna kadar oyunculara alacaklarına karşılık 30 milyon TL ödeme yapma kararı alan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Fenerbahçe galibiyetine de ekstra prim vermeyi kararlaştırdı. Primin miktarının yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında belli olacağı öğrenildi. Öte yandan bordo-mavili futbolcular, bu hafta ikinci kez yemekte bir araya gelirken, motivasyonu artırmak için yapılan bu organizasyonların Fenerbahçe maçına kadar devam edeceği belirtildi.

TRABZONSPOR'UN YENİ KAPTANI JOSE SOSA

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda geçtiğimiz ay Burak Yılmaz'ın yerine ikinci kaptanlık görevine getirilen Jose Sosa'ya birinci kaptanlık verildi. İkinci kaptan Portekizli Joao Pereira olurken, üçüncü kaptanlığa ise genç oyuncu Yusuf Yazıcı layık görüldü. Trabzonspor'da uzun zaman sonra ilk kez birinci kaptanlık görevi yabancı bir oyuncuya verildi.