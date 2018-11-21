Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi 3 soru 3 cevap

BUGÜN NELER OLDU

, Fenerbahçe'nin resmen teknik direktörü oldu bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?Burak Yılmaz ile Onur Kıvrak'ın kadro dışı olması pazar günkü maçı nasıl etkiler?uzun bir süredir Trabzon deplasmanında kaybetmiyor. Seri bu maçta bozulur mu?Fenerbahçe maçları, Trabzonspor'un tarihinde koşullar ne olursa olsun Süper Lig'e çıktığından beri en önemli karşılaşma olarak görülür. Sahasında farklı oynadığı da bir gerçek; örnek G.Saray maçı...Phillip Cocu'nunayrılmasından sonra geçici olarak görev verilen Koeman'a, Galatasaray derbisi, Avrupa Ligi ve son olarak Alanya karşılaşmasında aldığı sonuçlara bakılarak görev verilmesi doğru bir karar.Fenerbahçe'nin Cocu dönemindeki görüntüsü ile bugünkü görüntüsü arasında farklar var. Özellikleaçısından da başarılı olduğu söylenilebilir.Malatyaspormaçından sonra yönetimin verdiği bir karar var. Artık bu kararın doğruluğu ve yanlışlığını tartışma konusu yapmak sağlıklı değil.Teknik adam, oyuncular, yönetim, taraftar böylesi bir maça her zaman duygusal olarak bakma eğilimindedirler.Büyükkarşılaşmaların sonucu hakkında yorum yapabilmek son derece zor…Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Trabzonspor'un kendi sahasında oynayacak olması bir avantaj olarak görülebilir.Örneğin, Galatasaray maçı. O karşılaşmayı 4-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. Tekrarı yaşanabilir.Sanıyorum uzun zaman sonra gürültü ve kavgadan uzak, saygıyla izlenen bir Trabzon-F.Bahçe maçı yaşayacağızCocusonrasıgidişat,AykutKocaman veErsun Yanal'ınönlerinin kapanması,Koeman'ınbir hafta içindeki üçmaçta başarılı sonuçlaralması ile görevedevam etmesi mantıklıoldu. Çünkü SportifDirektör Comolli, yabancıhocayla çalışmak istiyordu.Oyuncularkadro dışı değil de sakat da olabilirdi. SonuçtaKadrodaki oyuncular çok farklı ve hırslı oynayacaktır.Daha yetenekli ve daha kariyerli oyunculara sahipler. Maçı kazanmaları ya da kaybetmeleri Onur veya Burak'la çok bağlantılı değil.Maçınanlamında sadece Fenerbahçe'nin uzun süredir Trabzon deplasmanında kaybetmiyor olması yok. Bu karşılaşmayı biraz tersten okumalıyız.İkisi de futbolun içinde kalmaya çalışan ve düşüncelerinden düşmanlığı çıkaran bir karakterdeler. Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalmasını Trabzonspor adına konuşuyoruz amaSanıyorum uzun zaman sonra ilk kez kavga ve gürültüden uzak, rekabetin içinde kalan ve saygıyla izlenen bir Trabzonspor- Fenerbahçe maçı yaşayacağız. Bu maçta bence galibiyete yakın taraf yok.