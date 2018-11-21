Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi 3 soru 3 cevap

1- Erwin Koeman
, Fenerbahçe'nin resmen teknik direktörü oldu bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? 2- Trabzonspor'da
Burak Yılmaz ile Onur Kıvrak'ın kadro dışı olması pazar günkü maçı nasıl etkiler? 3- Fenerbahçe
uzun bir süredir Trabzon deplasmanında kaybetmiyor. Seri bu maçta bozulur mu? İSKENDER GÜNEN 4-0'lık maç gibi olabilir
Fenerbahçe maçları, Trabzonspor'un tarihinde koşullar ne olursa olsun Süper Lig'e çıktığından beri en önemli karşılaşma olarak görülür. Sahasında farklı oynadığı da bir gerçek; örnek G.Saray maçı... 1-
Phillip Cocu'nun
ayrılmasından sonra geçici olarak görev verilen Koeman'a, Galatasaray derbisi, Avrupa Ligi ve son olarak Alanya karşılaşmasında aldığı sonuçlara bakılarak görev verilmesi doğru bir karar. Çünkü yeni gelecek bir teknik adamla şu ortamda çalışılması iyi bir tercih olmazdı diye düşünüyorum.
Fenerbahçe'nin Cocu dönemindeki görüntüsü ile bugünkü görüntüsü arasında farklar var. Özellikle oyuncu tercihleri ve bugüne kadar kaliteli olmalarına rağmen şans verilmeyen oyunculara özgüven kazandırması
açısından da başarılı olduğu söylenilebilir. 2-
Malatyaspor
maçından sonra yönetimin verdiği bir karar var. Artık bu kararın doğruluğu ve yanlışlığını tartışma konusu yapmak sağlıklı değil. Fenerbahçe maçları, Trabzonspor'un tarihinde koşullar ne olursa olsun Süper Lig'e çıktığından beri en önemli karşılaşma olarak görülür.
Teknik adam, oyuncular, yönetim, taraftar böylesi bir maça her zaman duygusal olarak bakma eğilimindedirler. Pazar günü karşılaşacakları maçta daha önceki haftalara göre kazanma azmi, coşkusu ve sorumluluk anlayışı daha farklı bir takım sahada yer alacaktır. 3-
Büyük
karşılaşmaların sonucu hakkında yorum yapabilmek son derece zor… Çünkü favori olarak gösterilen takımların farklı sonuçlar aldığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Trabzonspor'un kendi sahasında oynayacak olması bir avantaj olarak görülebilir. Yalnız bir başka gerçek var ki kendi sahasında büyük maçlarda Trabzonspor diğer karşılaşmalara göre farklı bir görüntü ile sahada yer alıyor.
Örneğin, Galatasaray maçı. O karşılaşmayı 4-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. Tekrarı yaşanabilir. GÜRCAN BİLGİÇ İki taraf da kazanamaz!
Sanıyorum uzun zaman sonra gürültü ve kavgadan uzak, saygıyla izlenen bir Trabzon-F.Bahçe maçı yaşayacağız 1-
Cocu
sonrası
gidişat,
Aykut
Kocaman ve
Ersun Yanal'ın
önlerinin kapanması,
Koeman'ın
bir hafta içindeki üç
maçta başarılı sonuçlar
alması ile göreve
devam etmesi mantıklı
oldu. Çünkü Sportif
Direktör Comolli, yabancı
hocayla çalışmak istiyordu. Bu zamandan sonra gelecek hocanın daha büyük handikapları olacaktı. O yüzden Erwin Koeman, bu sezon kat ettiği mesafeyle en mantıklı seçim gibi gözüküyor. 2-
Oyuncular
kadro dışı değil de sakat da olabilirdi. Sonuçta Fenerbahçe maçı Trabzon'da bir başka yaşanır.
Kadrodaki oyuncular çok farklı ve hırslı oynayacaktır. Daha iki hafta önceki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde de benzer olumsuzlukları Fenerbahçe için düşünüyorduk. Gerçekleri konuşursak Trabzonspor'un kadro kalitesi Fenerbahçe'nin çok önünde...
Daha yetenekli ve daha kariyerli oyunculara sahipler. Maçı kazanmaları ya da kaybetmeleri Onur veya Burak'la çok bağlantılı değil. 3-
Maçın
anlamında sadece Fenerbahçe'nin uzun süredir Trabzon deplasmanında kaybetmiyor olması yok. Bu karşılaşmayı biraz tersten okumalıyız. Fenerbahçe yeni bir başkanla gidiyor bu kez Trabzon'a.... Trabzonspor'un başında da yeni bir başkan var.
İkisi de futbolun içinde kalmaya çalışan ve düşüncelerinden düşmanlığı çıkaran bir karakterdeler. Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalmasını Trabzonspor adına konuşuyoruz ama Fenerbahçe'de de Volkan Demirel aynı şekilde takımda yok. Yani iki kulübün geçmiş 10 yılındaki gerginliklere kaynak gösterilen, tribünlerin sempatiyle bakmadığı isimler olmayacak bu kez sahada.
Sanıyorum uzun zaman sonra ilk kez kavga ve gürültüden uzak, rekabetin içinde kalan ve saygıyla izlenen bir Trabzonspor- Fenerbahçe maçı yaşayacağız. Bu maçta bence galibiyete yakın taraf yok.