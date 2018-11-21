Başkan Ali Koç Trabzon’a gidiyor!

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe'nin yeni yönetimi, Trabzonspor deplasmanında tam kadro yer alacak. Başkan Ali Koç'un cumartesi akşamı takımla beraber Trabzon'da olması bekleniyor. Koç'un yanı sıra diğer yöneticilerin de cumartesi akşamı gelerek otele geçmesi ve maç saatine kadar takıma psikolojik destek vermesi planlanıyor. Bilindiği gibi eski Başkan Aziz Yıldırım, uzun yıllar boyunca Trabzon deplasmanına gitmemişti.Trabzon Valiliği'nde gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısındaki karar doğrultusunda Fenerbahçe taraftarları Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne alınmayacak. Ayrıca misafir takım tribününe ait biletler de Trabzonspor taraftarlarına satılacak.Fenerbahçe Kulübü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan gelen minik misafirlerini, Fenerbahçe ile Darüşşafaka arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan maçta konuk etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çocuklara yakın ilgi gösterdi. Koç, devre arasında çocukların maçı takip ettikleri locaya gitti, tişörtlerini imzaladı ve onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.