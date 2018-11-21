BUGÜN NELER OLDU

A Mılli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna maçının ardından şunları söyledi:BEN bir sistem kurmaya çalışıyorum. Kimin üzerine sistem kuracağımı düşünüyorum. Devamlılık lazım. Geçen seneden, bu seneye 8-9 önemli oyuncu var. Başka oyuncu yok.MART'A kadar süremiz var. Umarım kendi kulüplerinde oynadıktan sonra ne oynadıklarını bilerek tekrar toplanacağız.UKRAYNA, kendi grubunda birinci oldu. Hızlı oynayan, genç bir ekip. Bizim de onlar gibi olmamız ve o seviyede oynamamız lazım.LUCESCU 'tazminat almak için gitmiyor' eleştirileri için "Ne söylememi istiyorsunuz? Beni eleştirenler kim? Seviyeleri nedir? Tek bildikleri polemik yaratmak. Gençleri ileriye taşıyacak yazı yazmalılar" dedi.