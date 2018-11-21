DAMAT’tan 3 yıllık imza!

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Fenerbahçe sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Orka Holding, Damat markası ile 2021 yılına kadarGeçtiğimiz ay Azerbaycan Milli Takımı ile de sponsorluk anlaşması yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu imza töreninde,dedi.İmzaları F.Bahçe Başkan Vekili Burhan Karaçam ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu attı.