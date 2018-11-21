DAMAT’tan 3 yıllık imza!

Fenerbahçe sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Orka Holding, Damat markası ile 2021 yılına kadar Fenerbahçe'nin resmi kıyafet sponsoru oldu.
Geçtiğimiz ay Azerbaycan Milli Takımı ile de sponsorluk anlaşması yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu imza töreninde, "En çok taraftarı olan kulüp ile bu işi yapmak bizim için önemli. Sadece oyuncuların giydirilmesi değil, taraftarlar için de koleksiyon çalışmamız var"
dedi.
İmzaları F.Bahçe Başkan Vekili Burhan Karaçam ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu attı.