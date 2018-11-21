Fenerbahçe’yi yenmeliyiz

Eğer biz Fenerbahçe
maçına
diğer
maçlardan çok farklı bir hazırlık
ve motivasyonla hazırlanmazsak
bize 'Neden önceki maçlara öyle hazırlanmadın?'
demezler mi? Benim nazarımda
hepsi saygı duyduğumuz
rakiplerimiz. Fenerbahçe maçına
da aynı ciddiyet ve disiplinle
hazırlanacağız.
Herkes büyük takım ve herkes
yetenekli oyunculara sahip.
Kazanmak istiyoruz ve kendi
çapımızda hazırlanıyoruz. ONUR VE BURAK'A ÜZÜLDÜM!..
Oyuncular anlık tepkiler verebilir ama bunların özünde samimiyet ararız. Benden sonrası tufan diyebilecek boyutta olursanız bu ekip anlayışı içinde olmaz.
Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a alınma noktasında katkım herkesten fazladır. Onur Kıvrak'ın geldiğinde Manisa kulübüyle ödeme–gönderilme durumları varken kulüpte kalması noktasında ve gelişmelerinde ciddi katkılarım olduğunu düşünüyorum. Burada bir hayal kırıklığı ve küskünlük yaşayacaksak ağabeyleri olarak benim yaşamam lazım. HOYRATÇA DAVRANAMAYIZ!..
Benim mazeret kültürüm yok. Yeteneğim ölçüsünde, gördüğüm kurslarla antrenman yaptırıyorum. Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacağız. Kendi oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum.
Talihsiz kararlarla, talihsiz maçlar da yaşadık. Taraftar birçok gerçeği de bilerek hareket etmeli. Bu şehrin karakteri öyle olmalı ki binlerce fındığın arasından en iyisini bulmalıyız. Seçerken bunu kimin yanında kullanacağım diye düşünmeliyiz. Onun karakterine uyar mı demeliyiz. Top toplayıcıyla olan diyaloğuna bile bakmalıyız. Biz hoyratça, hadsizce davranamayız.
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün çift idmanla sürdürdü. Sabah, kuvvet ve dayanıklılığa yönelik çalışmalar yapıldı. Akşam ise dar alanda pas çalışması gerçekleşti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. KUCKA 3-6 HAFTA YOK
Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, Kucka'dan gelen habere üzüldü. Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanan oyuncunun, sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği ve 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kucka, bu sezon ligde 11 maçın sadece 2'sine 11'de başlamıştı.