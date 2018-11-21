Fenerbahçe’yi yenmeliyiz

BUGÜN NELER OLDU

Eğer biz Fenerbahçemaçınadiğermaçlardan çok farklı bir hazırlıkve motivasyonla hazırlanmazsakbizedemezler mi? Benim nazarımdahepsi saygı duyduğumuzrakiplerimiz. Fenerbahçe maçınada aynı ciddiyet ve disiplinlehazırlanacağız.Herkes büyük takım ve herkesyetenekli oyunculara sahip.Kazanmak istiyoruz ve kendiçapımızda hazırlanıyoruz.Oyuncular anlık tepkiler verebilir ama bunların özünde samimiyet ararız. Benden sonrası tufan diyebilecek boyutta olursanız bu ekip anlayışı içinde olmaz.Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a alınma noktasında katkım herkesten fazladır. Onur Kıvrak'ın geldiğinde Manisa kulübüyle ödeme–gönderilme durumları varken kulüpte kalması noktasında ve gelişmelerinde ciddi katkılarım olduğunu düşünüyorum. Burada bir hayal kırıklığı ve küskünlük yaşayacaksak ağabeyleri olarak benim yaşamam lazım.Benim mazeret kültürüm yok. Yeteneğim ölçüsünde, gördüğüm kurslarla antrenman yaptırıyorum. Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacağız. Kendi oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum.Talihsiz kararlarla, talihsiz maçlar da yaşadık. Taraftar birçok gerçeği de bilerek hareket etmeli. Bu şehrin karakteri öyle olmalı ki binlerce fındığın arasından en iyisini bulmalıyız. Seçerken bunu kimin yanında kullanacağım diye düşünmeliyiz. Onun karakterine uyar mı demeliyiz. Top toplayıcıyla olan diyaloğuna bile bakmalıyız. Biz hoyratça, hadsizce davranamayız.Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün çift idmanla sürdürdü. Sabah, kuvvet ve dayanıklılığa yönelik çalışmalar yapıldı. Akşam ise dar alanda pas çalışması gerçekleşti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, Kucka'dan gelen habere üzüldü. Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanan oyuncunun, sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği ve 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kucka, bu sezon ligde 11 maçın sadece 2'sine 11'de başlamıştı.