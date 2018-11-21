Beşiktaş'tan Mensah'a yalanlama

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş'ın kiralık oyuncuları Bernard Mensah'ı transfer edeceği iddiaları üzerine, "Önce bizimle görüşmeleri lazım" açıklamasını yapmıştı. Dün de İspanyolların AS Gazetesi, siyah-beyazlıların, Ganalı orta sahanın bonservisini almak için kulübü Atletico Madrid ile anlaştığını ileri sürdü. Ancak Beşiktaşlı yöneticiler, 24 yaşındaki futbolcuyu ne Ocak ayında ne de sezon sonunda kadrolarına katma gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdiler.

4 GURBETÇİ MERCEK ALTINDA

Takımı gençleştirmek ve maliyetleri düşürmek için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, gurbetçi futbolcuları scout ekibi aracılığı ile yakın takibe aldı. Hedefteki isimlerin Mert Yılmaz (19, sağ bek, Bayern Münih), Berkay Özcan (20, orta saha, Stuttgart), Orkun Kökçü (17, ofansif orta saha, Feyenoord), Ahmed Kutucu (18, santrfor, Schalke) olduğu öğrenildi.