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3 hafta yok

Giriş Tarihi: 21.11.2018
Ryan Babel 3 hafta yok

Beşıktaş'a Enzo Roco'nun milli takımda sakatlanmasının ardından bir kötü haber de Ryan Babel'den geldi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hollanda'nın Almanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan ve 45. dakikada yerini Javairo Dilrosun'a bırakan Ryan Babel'in dün yapılan kontrollerinde, sağlık durumunun ciddi olduğu ortaya çıktı.

32 yaşındaki futbolcunun en az üç hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu gelişme, zor bir dönemden geçen siyahbeyazlılarda büyük üzüntü yarattı.

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Ryan Babel 3 hafta yok
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