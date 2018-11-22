Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı 8 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Trabzonspor'da tüm gözler 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak olan zorlu maça çevrildi. Yönetim, zorlu Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılan taraf olmak için tüm planlamasını bu yönde yaparken, başkan Ahmet Ağaoğlu ve diğer yöneticilerin Trabzon'a gelmesiyle birlikte geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirecek ve bu toplantı da zorlu maç öncesi teknik heyetin ve oyuncuların morallini yükseltecek haberler vermesi bekleniyor.

SON GALİBİYETTE ÜNAL KARAMAN, KULÜBEDE YER ALIYORDU

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evindeki 8 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Rakibini en son 2010 yılında 3-2'lık skorla yenen bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Şenol Güneş'in yardımcısı olarak kulübede yer alıyordu. Söz konusu tarihten beri Trabzon'da oynadığı maçları kazanamayan bordo-mavililer, Karaman yönetiminde bu şansızlığını kırmak istiyor.



EVİNDE 8 MAÇTIR YENEMİYOR

Sarı-lacivertlileri en son 23 Ağustos 2010'da Hüseyin Avni Aker'de 3-2'lik skor ile mağlup eden bordo-mavililer, bu tarihten sonra İstanbul ekibinde karşı evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Söz konusu tarihten bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda bordo-mavili takım, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 18 gol gördü.



İKİ MAÇ TAMAMLANAMADI

Trabzon'da iki takım arasında oynanan iki maç ise tamamlamadı. İstenmeyen saha olaylarının olduğu karşılaşmalar sonrası bordo-mavili ekip, hükmen yenilgilerle karşı karşıya kalırken, taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle de kulüp ağır cezalara mahkum edildi. 10 Mart 2013'de karşılaşma 1-0 Fenerbahçe lehine devam ederken, taraftar olayları nedeniyle hakem, 45+9. dakikada müsabakayı tatil etti ve daha sonra TFF tarafından verilen kararla Trabzonspor 3-0 hükmen yenik sayıldı. 24 Nisan 2016'da ise bir taraftarın 88. dakikada sahaya girerek hakeme saldırması sonucu tatil edilen müsabaka, Fenerbahçe lehine 4-0 tescil edildi.



Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadyumunda Fenerbahçe'yi ikinci kez konuk edecek. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Medical Park Stadyumunda oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.



23 Ağustos 2010'da'dan sonra Trabzon'da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

2010 Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 2

2012 Trabzonspor: 1- Fenerbahçe: 1

2012 Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 3 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

2013 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3

2014 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Hükmen mağlup)

2014 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0

2016 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 4 (Tescil)

2016 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3

2018 Trabzonspor-Fenerbahçe:1-1