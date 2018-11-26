Bursa’dan efsane dönüş

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de haftanın en keyifli karşılaşmalarından birine sahne olan Akhisarspor-Bursaspor maçında müthiş bir dönüşe imza atan konuk ekip, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Akigo 8'de Manu ve 39'da Onur Ayık ile 2 farklı öne geçerken mücadeleyi bırakmayanİkinci yarıda tekrar sahne alan Umut, 65'te beraberliği getirdi. 85'te Latovlevici'nin müthiş füzesi Bursa'yı öne taşıdı.Akhisar ise 12 puanda kaldı.