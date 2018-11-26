Bursa’dan efsane dönüş

Süper Lig'de haftanın en keyifli karşılaşmalarından birine sahne olan Akhisarspor-Bursaspor maçında müthiş bir dönüşe imza atan konuk ekip, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Akigo 8'de Manu ve 39'da Onur Ayık ile 2 farklı öne geçerken mücadeleyi bırakmayan Timsah, Beşiktaş'tan kiraladığı Umut Nayir'in 45+2'de attığı golle soyunma odasına umutlu gitti.
İkinci yarıda tekrar sahne alan Umut, 65'te beraberliği getirdi. 85'te Latovlevici'nin müthiş füzesi Bursa'yı öne taşıdı. 90'da oyuna giren genç Ramazan ise perdeyi kapatan gole imza attı. Bursaspor bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltmeyi başardı.
Akhisar ise 12 puanda kaldı.