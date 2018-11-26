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Büyüklerim biliyor!

Koeman, maçın son anına kadar pes etmediklerini ve beraberliğik ovaladıklarını belirtirken ’deki geleceği ile ilgili soruya ise ilginç bir cevap verdi

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.11.2018
Büyüklerim biliyor!
F.BAHÇE Teknik Direktörü Erwin Koeman, planlarını sahaya yansıtamadıklarını belirtti. Hollandalı hoca, "İlk yarıda rakibe baskı yapacaktık. Ayrıca top bizde daha fazla kalmalıydı. Sakatlıktan dönen oyuncularımız vardı, genç oyuncularımız vardı. Trabzonspor 3-0'ı yakalayacak pozisyonu bulsa da skoru 2-2'ye getirebilirdik. Son ana kadar beraberliği kovaladık" dedi. Koeman, F.Bahçe'deki geleceği ile ilgili soruya ise "Başkan ve Comolli ile toplantı yaptım. Ancak bir karar yok. Bunu ben değil, büyüklerim biliyor" cevabını verdi. Basın toplantısında ise FB TV muhabiri, "F.Bahçe'nin hedefi kümede kalmak mı, yoksa şampiyonluk mu?" sorusu karşısında Koeman, "Fenerbahçe'nin hedefi her zaman galibiyettir. Bu durumdan kurtulmak için çok çaba harcıyoruz" ifadesini kullandı.

ARBEDE- Trabzon ile Fenerbahçe arasında oynanan U21 maçı 0-0 biterken, tartışmalar nedeniyle 52'de oyun durdu. 90+3'te yaşanan arbede sonrasında ise toplam 5 oyuncu kırmızı kart gördü.
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