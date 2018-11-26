Derbi yine ertelendi

BUGÜN NELER OLDU

Libertadores Kupası finali rövaş maçında River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak olan derbi bir kez daha ertelendi. Çıkan olaylar nedeniyle dün TSİ 23:00'e ertelenen müsabaka, Boca Juniors futbolcularının sağlık durumlarının iyi olmadığı gerekçesiyle yine oynanamadı. Cumartesi günü TSİ 23:00'te oynanması gereken derbi, maç öncesi Boca Juniors futbolcularının taşlı sopalı saldırıya uğramaları nedeniyle önce 00:00, ardından 01:15'e alınmış ancak futbolcuların sağlık sorunları nedeniyle en son düne ertelenmişti. Derbinin hangi gün oynanacağı daha sonra açıklanacak.