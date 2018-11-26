Heyecan çok, kazanan yok!

Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Demir Grup Sivasspor ile dipteki Çaykur Rizespor arasında büyük bir heyecana sahne olan maç karşılıklı atılan birer golle beraberlikle sonuçlandı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 60. dakikasında sağ kanatta rakiplerinden sıyrılan Aminu'nun ceza sahasına gönderdiği topu Vedat Muriç düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve Rize'yi öne geçirdi: 0-1.
Sivasspor'da 77'de Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda seken topu kafayla tamamlayan David Braz ağları havalandırdı. Konuk ekibin itirazlarda bulunduğu gol, VAR incelemesinden sonra geçerli sayıldı ve skor 1-1 oldu.
Kalan bölümde iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince puanlar paylaşıldı. Sivas'ta Douglas 85'te ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.