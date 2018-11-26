Heyecan çok, kazanan yok!

BUGÜN NELER OLDU

Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Demir Grup Sivasspor ile dipteki Çaykur Rizespor arasında büyük bir heyecana sahne olan maç karşılıklı atılan birer golle beraberlikle sonuçlandı.Sivasspor'da 77'de Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda seken topu kafayla tamamlayan David Braz ağları havalandırdı.Kalan bölümde iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince puanlar paylaşıldı. Sivas'ta Douglas 85'te ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.