Rakamlar Galatasaray'ı düşündürüyor

KOCAMAN'IN TAKIMI SÜRATLİ KOŞUDA DA G.SARAY'A YÜZDE 29'LUK FARK ATTI

Fenerbahçe derbisinin etkisinden kurtulamayan Galatasaray'da sıkıntı büyük… Konyaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti, maçın rakamsal verileriyle şok yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Lokomotiv Moskova ile oynanacak maç öncesi Fatih Terim, takımı toparlamaya, eksik yönlerini kapatmaya çalışıyor. Devler Ligi'nde koşu mesafelerinde 32 takım içinde son sırada olan Aslan'ın, endişe yaratan Konya maçı verileri şöyle:

SADECE ÖMER BAYRAM VAR!

Galatasaray, oyun içerisinde 106.9 km. mesafe alırken, Konyaspor 115.4 km. koşu mesafesine ulaştı. Mücadelenin en fazla koşan 5 futbolcusundan 4'ü Konyaspor (Ömer Ali, Traore, Jevtovic, Milosevic) cephesinden çıktı. Listeye Galatasaray'dan giren isim Ömer Bayram oldu.

ŞİDDETLİ KOŞUDA DA GERİDE!

Koşu mesafesinde gerilerde kalan Galatasaray'ın karşılaşmada yüksek şiddetli koşu sayısı (20 km/ h-24 km/h) 236 olurken, bu değer Konyaspor'da 303'tü. Takımların yüksek şiddetli koşu mesafeleri ise sırasıyla 3781 metre ve 4909 metre oldu. Kocaman'ın ekibi yüzde 29'luk fark attı.

SÜRAT DE KAYBETTİ!

Sarı-kırmızılı takım, Konyaspor karşısında ortalama 6.3 km/h hıza ulaşırken, bu karne Konya'da 6.6 km/h oldu. Hızlı koşu sayısı Galatasaray'da 345, Konyaspor'da yüzde 20 fazla (414) olarak tabelaya yansıdı.





MİNİK MEHMET AKİF MURADINA ERDİ

Lokomotiv maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray'ın idmanına Uluslararası Make A Wish Vakfı temsilcileri ile beraber Mehmet Akif Doğan isimli minik taraftar da konuk oldu. Tedavi için Sivas'tan İstanbul'a gelen 6 yaşındaki Mehmet Akif, hayranı olduğu Muslera ile tanıştı. Uruguaylı kaleciye penaltı attı. Minik hayrana forma ve top hediye edildi.

BJK-GS DERBİSİ ÇAKIR'A YAKIN

MHK'nın bu hafta Trabzon-F.Bahçe karşılaşmasında VAR olarak görev verdiği Cüneyt Çakır, büyük bir sürpriz olmazsa Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Bu arada Merkez Hakem Kurulu olaylı Galatasaray-Konyaspor maçı için VAR konuşmalarıyla ilgili olarak bir rapor hazırladı ve bunu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na gönderdi. TFF yönetimi, çarşamba günü yapacağı toplantıda hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için kararını verecek.

ASLANTEPE'DE TARAFTARA AÇIK İDMAN

Geçen sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisi öncesinde son idmanını Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştiren Galatasaray, tekrar taraftarına kapılarını açacak. ultrAslan'dan gelen, "Beşiktaş derbisi öncesi Aslantepe'de idman yapın'' önerisi, teknik heyet tarafından kabul edildi. Cumartesi akşamı Türk Telekom Stadı'nda taraftarına açık idman yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, ardından Vodafone Park'a yakın bir otelde de kampa girecek.