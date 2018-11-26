Terim’den başkana teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Mustafa Cengiz'in basın toplantısında yaptığı açıklamalar Fatih Terim'i de memnun etti. Tecrübeli çalıştırıcının, başkanı telefonla arayıp teşekkür ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Cengiz'in de Terim'ekarşılığını verdiği belirtildi. Cengiz, Konyaspor maçından sonra TFF'yi yaylım ateşine tutmuş,demişti. Bu arada olaylı F,Bahçe derbisinin ardından Terim'in, gerekli desteği görmediği için yönetime kırgın olduğu iddiaları ortaya atılmıştı...