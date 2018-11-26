Terim’den başkana teşekkür

Başkan Mustafa Cengiz'in basın toplantısında yaptığı açıklamalar Fatih Terim'i de memnun etti. Tecrübeli çalıştırıcının, başkanı telefonla arayıp teşekkür ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Cengiz'in de Terim'e "İyi ki varsınız hocam. Biz gerekli açıklamaları her zaman yaparız"
karşılığını verdiği belirtildi. Cengiz, Konyaspor maçından sonra TFF'yi yaylım ateşine tutmuş, "Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya, derhal hakemliği bırakmalıdır"
demişti. Bu arada olaylı F,Bahçe derbisinin ardından Terim'in, gerekli desteği görmediği için yönetime kırgın olduğu iddiaları ortaya atılmıştı...