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'ın İstanbul'a getirdiği forvet 'den açıklaması

Adı 'la anılan, İsveç ekivi Djurgardens'in Senegalli forveti , transferine dair önemli bir açıklamada bulundu.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 12:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 15:54
Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği forvet Aliou Badji'den transfer açıklaması

Adı Galatasaray'la anılan, İsveç ekivi Djurgardens'in Senegalli forveti Aliou Badji, transferine dair önemli bir açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Badji, 6 Fransız kulübü ve Belçika'dan teklif aldığını söyleyen golcü oyuncu transferle ilgili şunu Senegal basınına söyledi:

"Türkiye'den çok büyük bir kulüp beni istiyor. Ben de daha fazla görünür olmak için transfer yapmayı umuyorum. Amacım dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak ve Milli Takım'la kupalar kazanmak."

Badji ayrıca idolünün Didier Drogba olduğunu da sözlerine ekledi.

2017 devre arasında Senegal'in CASA Sports takımından Djurgardens'a transfer olan Badji bu yıl 34 maça çıktı ve 10 gol atıp 3 de asist kaydetti.

HABER: Serkan AKKOYUN

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Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği forvet Aliou Badji'den transfer açıklaması
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