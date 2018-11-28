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tarih yazıyor

Ligde açık ara lider olan turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk yaşayan 5 takımı da gerisinde bırakırken tarihinde ilk kez 5 maç üst üste kazandı

Giriş Tarihi: 28.11.2018
Başakşehir tarih yazıyor
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışındaki rakipleri ile arasındaki puan farkını giderek açıyor. En yakın takipçisi Kasımpaşa'nın 5 puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir, şampiyonluk yaşamış 5 takımdan Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 11, Bursaspor'un 14, Fenerbahçe'nin de 17 puan önünde bulunuyor. Yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Medipol Başakşehir, ayrıca lig tarihinde ilk kez beş maçlık galibiyet serisi yakaladı.
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Başakşehir tarih yazıyor
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