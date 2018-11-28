Başakşehir tarih yazıyor

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışındaki rakipleri ile arasındaki puan farkını giderek açıyor. En yakın takipçisi Kasımpaşa'nın 5 puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir, şampiyonluk yaşamış 5 takımdan Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 11, Bursaspor'un 14, Fenerbahçe'nin de 17 puan
önünde bulunuyor. Yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Medipol Başakşehir, ayrıca lig tarihinde ilk kez beş maçlık galibiyet serisi yakaladı.