Başakşehir tarih yazıyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışındaki rakipleri ile arasındaki puan farkını giderek açıyor. En yakın takipçisi Kasımpaşa'nın 5 puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir,önünde bulunuyor. Yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Medipol Başakşehir, ayrıca lig tarihinde ilk kez beş maçlık galibiyet serisi yakaladı.