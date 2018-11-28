Fatih Terim: Hırslandım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, kritik karşılaşmanın yanı sıra PFDK'nın kendisine verdiği 10 maçlık cezaya da değindi ve şunları söyledi:
Moskova'da böyle sert bir hava bekliyorduk. 'Kar yağdı, hava sıcaktı, soğuktu, ayağım kaydı' deme lüksüne sahip değiliz.
Bu sezon pek de soğuk yaşamadık ama adapte olmak zorundayız.
Nagatomo dahil bazı oyuncuların oynayıp oynamayacağına maç günü karar vereceğiz. Bizim ve Yuto'nun kendi doktorunun tek korktuğu şey soğuktu, Moskova da yeterince soğuk. ONLAR BEDEL ÖDEMEYECEK Mİ!
Cezalı ve sakatımız fazla ama Allah beterinden saklasın.
Rodrigues, Donk ve Ndiaye Moskova karşısında oynayacak. Avrupa dışında bazı oyuncularımız Süper Lig'de cezayla neredeyse ilk yarıyı kapattı.
Şampiyonlar Ligi platformunda pek Türkiye'yi konuşmak istemiyorum ama madem Türkiye'de aldığım cezaları sordunuz; muhakkak ki rahatsızım. Hoş değil. Tabii ki hırslandırıyor cezalar beni.
Türkiye ilk defa asgari müşterekte birleşti, cezalar ağır diye.
Ben hiç yöneticilerin bedel ödediğini görmedim. Biz 10 maç, 8 maç, 6 maç ceza alıyoruz. Turnuvaya katılamayanlar, turnuvayı alamayanlar hiçbir şey ödemeyecek mi?
Alınamayan, gidilemeyen turnuvalar var. 8-10 sene kalıyorlar. Herkes bedel ödemeli! Böyle düşünüyorum.
Bir teknik adamın dışarıda kalması hoş değil. Ona da bir kural getirilmesinden yanayım. Cezalar belki belli bir noktaya kadar para cezası olabilir.
Çünkü siz oyunun en önemli aktörünü dışarı atıyorsunuz... Belki bu da düşünülebilir. Ben ne yaptıysam bedelini ödedim fazla fazla! Gönlüm rahat. YUTO NAGATOMO RİSKE ATILMAYACAK
Terim ile birlikte basın toplantısına çıkan Yuto Nagatomo, yaşadığı akciğer sönmesiyle ilgili olarak, "Schalke maçından sonra sakatlık yaşadım ve direkt hastaneye gittim, eve gitseydim hayati bir riskim vardı. Şu anda da kendimi hazır hissediyorum"
dedi. Ancak dün akşam yapılan son idmanda soğuk hava nedeniyle doktorların Japon sol beki riske atmak istemediği ve bu nedenle bugün forma giymeyeceği öğrenildi.