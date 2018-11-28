Fatih Terim: Hırslandım

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, kritik karşılaşmanın yanı sıraMoskova'da böyle sert bir hava bekliyorduk. 'Kar yağdı, hava sıcaktı, soğuktu, ayağım kaydı' deme lüksüne sahip değiliz.Bu sezon pek de soğuk yaşamadık ama adapte olmak zorundayız.Nagatomo dahil bazı oyuncuların oynayıp oynamayacağına maç günü karar vereceğiz. Bizim ve Yuto'nun kendi doktorunun tek korktuğu şey soğuktu, Moskova da yeterince soğuk.Cezalı ve sakatımız fazla amaRodrigues, Donk ve Ndiaye Moskova karşısında oynayacak.Şampiyonlar Ligi platformunda pek Türkiye'yi konuşmak istemiyorum ama madem Türkiye'de aldığım cezaları sordunuz;Türkiye ilk defa asgari müşterekte birleşti, cezalar ağır diye.Ben hiç yöneticilerin bedel ödediğini görmedim.Alınamayan, gidilemeyen turnuvalar var. 8-10 sene kalıyorlar. Herkes bedel ödemeli! Böyle düşünüyorum.Bir teknik adamın dışarıda kalması hoş değil.Çünkü siz oyunun en önemli aktörünü dışarı atıyorsunuz...Terim ile birlikte basın toplantısına çıkan Yuto Nagatomo, yaşadığı akciğer sönmesiyle ilgili olarak,dedi. Ancak dün akşam yapılan son idmanda soğuk hava nedeniyle doktorların Japon sol beki riske atmak istemediği ve bu nedenle bugün forma giymeyeceği öğrenildi.