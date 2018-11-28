Fenerbahçe'de sağ kanat Barış Alıcı'nın

F.Bahçe'nin Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelede elinden sakatlanan Ayew'den kötü haber geldi. Ganalı oyuncunun sağ el yüzük parmağında kırık tespit edilirken yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ayew, ligde 3 (Kasımpaşa, Akhisar, Erzurum) kupa (Giresun, Giresun) ve Avrupa'da 2'şer (D.Zagreb, S.Trnava) olmak üzere toplam 7 maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de bu sakatlığın ardından gözler genç futbolcu Barış Alıcı'ya çevrildi.

BU FIRSAT KAÇMAZ!

Trabzonspor maçında sonradan oyuna girerek Frey'in attığı golde asisti yapan 21 yaşındaki futbolcu, sağ kanatta Ayew'in boşluğunu doldurmaya çalışacak. İdman seviyesini yukarı çeken Barış Alıcı, eline geçen fırsatı iyi değerlendirerek kalıcı olmak istiyor.

HAYALET ADAMA KULÜBE YOLU GÖRÜNDÜ

Trabzonspor deplasmanında takımın en etkisiz isimlerinden biri olan İslam Slimani'nin, kızağa çekilmesi bekleniyor. Erwin Koeman'ın, Dinamo Zagrep maçında ligde cezalı alan Jailson'u kadroya dahil ederek orta alanı üçleyeceği ve maça tek forvetle başlayacağı bildirildi. Bu sistemde Eljif daha ofansif olarak görev yapacak ve Valbuena ve Barış'la birlikte Frey'i besleyecek. Cezayirli forvet Slimani, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta sadece 1 gol atabildi.