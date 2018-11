Gereken neyse yapın

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaşlı bir taraftarın sosyal medyada sorduğu,sorusuna çirkin sözlerle yanıt veren Kartal'ın yıldızı Ryan Babel'e teknik direktör Şenol Güneş de tepki gösterdi. Yönetim, oyuncudan savunma isterken, Güneş'in olaya bizzat dahil olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının, A takımdan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı ile özel bir görüşme yaparak,dediği öğrenildi.Babel'in küfürlü mesajına maruz kalan Alihan Tavşan isimli taraftar ise "O kolay olanı yaptı, şimdi de zor olanı yapsın. Aksi takdirde hukuki işlemler devam edecektir" açıklamasında bulundu.Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Babel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yazıcıoğlu, "Babel konusunda taraftar haklı. Babel'in yaptığı şeyi taraftarın hoş görmesi mümkün değil. Eğer ben taraftar olarak konuşursam çok daha ağır konuşurdum. Ama sonuçta bizler yöneticiyiz, hukuki olarak her şeyin sonucunu düşünmekle yükümlüyüz.ifadelerini kullandı.Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı. En ucuzu 165 TL'den yarın saat 11.00'de satışa sunulacak biletlerin fiyatları şöyle: Kategori 1: 495TL, Kategori 2: 440TL, Kategori 3: 385TL, Kategori 4: 360TL, Kategori 5: 330TL, Kategori 6: 305TL, Kategori 7: 175TL, Kategori 8: 165TL VIP: 900TL, 1903 A-E BLOK: 900TL 1903 B-D BLOK: 1.000TL, 1903 C BLOK: 1.100TL.Rus medyasına göre Beşiktaş, yaz döneminde 4 turnuvaya katılacak. Tataristan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı tarafından temmuz ayında organize edilecek olan turnuvada Beşiktaş'ın yanı sırayer alacağı belirtildi. Organizasyonla ilgili konuşan Rubin Kazan yöneticisi, "Fikir çok ilginç. Bu girişimi her açıdan destekliyoruz" dedi.