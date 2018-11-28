Gereken neyse yapın

Beşiktaşlı bir taraftarın sosyal medyada sorduğu, "Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?"
sorusuna çirkin sözlerle yanıt veren Kartal'ın yıldızı Ryan Babel'e teknik direktör Şenol Güneş de tepki gösterdi. Yönetim, oyuncudan savunma isterken, Güneş'in olaya bizzat dahil olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının, A takımdan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı ile özel bir görüşme yaparak, "Sadece Beşiktaş'ın değil, hangi takımın taraftarı olursa olsun, böyle bir tepkiyi kabul edemem. Gereken neyse yapılsın"
dediği öğrenildi. 'ÖZÜR DİLESİN'
Babel'in küfürlü mesajına maruz kalan Alihan Tavşan isimli taraftar ise "Ryan önce annemden ve benden, sonra da Türkiye'deki tüm annelerden özür dilesin.
O kolay olanı yaptı, şimdi de zor olanı yapsın. Aksi takdirde hukuki işlemler devam edecektir" açıklamasında bulundu. KADRO DIŞI KALABİLİR!
Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Babel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yazıcıoğlu, "Babel konusunda taraftar haklı. Babel'in yaptığı şeyi taraftarın hoş görmesi mümkün değil. Eğer ben taraftar olarak konuşursam çok daha ağır konuşurdum. Ama sonuçta bizler yöneticiyiz, hukuki olarak her şeyin sonucunu düşünmekle yükümlüyüz. Hiçbir futbolcu ve yönetici Beşiktaş'tan büyük değil. Babel'den savunma istedik ve buna göre gerekli cezayı keseceğiz. Kadro dışı dahi kalabilir"
ifadelerini kullandı. DERBİ BİLETLERİ EL YAKIYOR!
Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı. En ucuzu 165 TL'den yarın saat 11.00'de satışa sunulacak biletlerin fiyatları şöyle: Kategori 1: 495TL, Kategori 2: 440TL, Kategori 3: 385TL, Kategori 4: 360TL, Kategori 5: 330TL, Kategori 6: 305TL, Kategori 7: 175TL, Kategori 8: 165TL VIP: 900TL, 1903 A-E BLOK: 900TL 1903 B-D BLOK: 1.000TL, 1903 C BLOK: 1.100TL. TEMMUZ'DA TATARİSTAN YOLU GÖZÜKTÜ
Rus medyasına göre Beşiktaş, yaz döneminde 4 turnuvaya katılacak. Tataristan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı tarafından temmuz ayında organize edilecek olan turnuvada Beşiktaş'ın yanı sıra Rubin Kazan, Borussia Dortmund ve Marsilya'nın
yer alacağı belirtildi. Organizasyonla ilgili konuşan Rubin Kazan yöneticisi, "Fikir çok ilginç. Bu girişimi her açıdan destekliyoruz" dedi.