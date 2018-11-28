Hıncal Uluç’tan Fenerbahçe’ye dair çarpıcı tespitler: Ali Koç Hannibal olacak!

F.Bahçe'de sezon başı bir proje olarak Cocu geldi ama 3 hafta önce işine son verildi. Yerine gelen ve övgü toplayan Koeman, Trabzonspor yenilgisi sonrası ağır şekilde eleştiriliyor. Cocu da tazminatını istiyor. Bu tablo üzerine ne söylemek gerekir?

Bizde değerli bir söz vardır, "Olmayacak duaya amin demeyeceksin." Getirdiğin adam Mourinho olur, Guardiola olur, Arsene Wenger olur, Jupp Derwall olur, arkasında durursun. Derwall geldiğinde biliyorsun taraftar Florya'yı basıp taşlamıştı, ben de Cumhuriyet'te "Hayvanlar" diye yazmıştım. O Derwall'in arkasında durmak başka. Cocu'nun portföyünde böyle bir başarı yoktu. Yaptığı da meydanda. Daha fazla sürdürüp hem tribünlerin hem camianın hem de medyanın tepkisini almanın alemi yok. Bütün dünyada adettir, işler iyiye gitmediği zaman kadroyu değiştirmek çok zor. Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunu mu değiştireceksin, hocayı mı? Dünyanın her yerinde böyledir. Ameliyat gerektiği zaman kelleyi mi keseceksin, parmağı mı? Böyle bu, alışılmış… Cocu'dan sonra tabii Koeman geldi. Futbolu icat eden İngilizler, "caretaker" derler. Aradaki boşluğu dolduran hoca… Bu iş için en iyi hoca Cocu'nun yardımcısıydı. İşleri de biliyor. 2 maçta iyi sonuç alınca, "Acele bir hoca peşine düşmeyelim, en azından devre arasına kadar gidelim" dediler. Koeman'ın başarı ya da başarısızlığının tesadüflere bağlı olduğunu gördük. Top direkten dönerse kötü, içeri girerse iyi… Şu felaket Trabzonspor maçında son dakikada o top direkten dönmeyip içeri girse yine başka şeyler konuşacaktık. Şu anda Fenerbahçe'nin taraftara, camiaya, tribünlere güven verecek bir hocaya ihtiyacı var ama ihtiyaç sahibi olmak başka, böyle bir hocayı bulup getirebilmek başka. Bir yandan Finansal Fair-Play var.

SABAH SPOR'da okudum, Ali Koç'un otelinde kalan Cocu, "Bana bütün alacaklarımı ve tazminatımı verin, bekliyorum" demesi var. Hazırda söylentileri bıçak gibi kesecek, "Hah, bu adam olabilir" dedirtecek bir isim bulunabilmiş değil. Türkiye'de en dertli, en sorunlu kişi bence Ali Koç… Ben onun yerinde olsam ne yapardım, oturup düşünmekten başka elimden bir şey gelmezdi. Koşullar böyle çünkü… Ama ne diyor Hannibal Barca, "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız." Kulübün adı Fenerbahçe olunca Ali Koç'un da Hannibal olması lazım. Ya bir yol bulacak ya bir yol açacak ya da "Ben yapamıyorum arkadaşlar" deyip bırakıp gidecek.

NOT: Roma'yı fethetmek için yola çıkan Kartaca lideri ve komutanı Hannibal Barca, İspanya üzerinden fillerle Alpleri geçemeyeceğini söyleyenlere, "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız" demiş ve Alpleri aşıp Roma'yı yıkılmanın eşiğine getirmiştir.