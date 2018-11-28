Hocasıyla kaderi aynı

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında ilk 11'de sahaya çıkan 22 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın kariyeri kendisini maça hazırlayan kaleci antrenörü Metin Aktaş ile büyük benzerlik gösteriyor. 1997 yılında ilk maçını Fenerbahçe karşısında oynayan Metin Aktaş ile bu sezon Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi alan Uğurcan Çakır'ın kaderleri aynı oldu. Geçtiğimiz sezon forma şansı bulsa da bu sezon ilk kez Fenerbahçe karşısında oynayan Uğurcan Çakır, kalesinde bir gol gördü.