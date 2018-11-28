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, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:30
Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından top kapma, şut ve orta çalışmaları yaptığı belirtildi. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Abdul Rahman Khalili ve Özgür Çek'in antrenmana katılmadığı, Olivier Veigneau ve Fode Koita'nın özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
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