Ne alıyorsan 2 katı

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Hareketli bir ara transfer dönemi geçirecek olan Galatasaray'da takımdan ayrılacak ilk isim olarak gösterilen Maicon'u sezon başında da kadrosuna katmak isteyen Al-Hilal, kesenin ağzını açtı. Suudi Arabistan kulübü, çok istediği Brezilyalı stopere,mesajını yolladı. Teknik direktör Fatih Terim'in sistemine uymayan Maicon da gelen bu cazip 4.4 milyon Euro'luk teklifi Ocak ayında değerlendirmeye karar verdi.Maicon'dan gelecek para ile forvet ve stoper takviyesi yapmayı planlayan G.Saray ise savuma için listeye ilk sıraya ADO Den Haag forması giyenyazdı. Aslan, 25 yaşında 1.90 boyundaki solak Fildişili stoperin transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor.2002 senesinde Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı Fatih Terim yönetiminde 2-0 yenen Galatasaray, tarihi tekerrür ettirmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 13 deplasmanda galibiyete hasret kalan sarıkırmızılılar, bu periyotta sahadan 2 kez beraberlikle ayrıldı ve 11 yenilgi gördü.