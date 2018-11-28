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Onazi 3 hafta yok

Giriş Tarihi: 28.11.2018
Onazi 3 hafta yok
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi boynunun üzerine düşen ancak durumu ciddi olmayan Ogenyi Onazi'nin, bu kez sağ baldırından sakatlık yaşadığı ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bordomavili kulübün doktoru Hakan Bozdoğan, Nijeryalı futbolcunun yapılan kontroller ve çekilen MR'ı sonucu sağ baldırında ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini ve 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlamasının beklendiğini söyledi. Tedavisi Amerika'da sürecek olan Onazi, ligde Kayseri, Konya ve Beşiktaş, kupada ise Sivas Bld. maçlarını kaçıracak.
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Onazi 3 hafta yok
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