Real, Roma’dan zirvede döndü

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda liderlik mücadelesinde Real Madrid, Roma'yı 2-0 yenerek 12 puanla koltuğa oturdu. Roma'da Cengiz Ünder 90 dakika oynarken Real'in gollerini Bale ile Vasquez attı. İki takım da son 16'yı garantilemişti. Fransa'daki gol düellosunda G Grubu'nda Lyon ile Manchester City 2-2 berabere kaldı. Shakhtar da, Hoffenheim'ı Almanya'da 3-2 devirdi. E Grubu'nda AEK'yı 2-0'la geçen Ajax tur vizesini alırken, lider B.Münih, Benfica'yı 5-1 mağlup etti. H Grubu'nda Juventus, Valencia'yı, M.United ise Young Boys'u 1-0 yendi.