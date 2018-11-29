Erwin Koeman: Umursamıyorum

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, "Bir sonraki tura adımızı yazdırmayı başardık. Hedefimiz de zaten buydu. Bunu başarmış olduk. İyi maç çıkardık. İkinci yarı agresiftik. Birkaç pozisyona girdik. Gol atmakta zorlandığımızı görüyorum. Maçın genel resmine bakınca memnunum" diye konuştu. Pozisyon üretmekte zorlandıklarını belirten Koeman, "Gol için biraz şansa da ihtiyacınız var. Bu durum için çok çalışıyoruz. Umarım şans da bizim yanımızda olur. Futbolda maç kazanmak için gol atmanız gerekiyor. Pozisyon üretiyoruz. Üretmiyor olsak işimiz daha zor olur" diye konuştu.

"BU AKŞAM TAKIM HALİNDE OYNADIK"

Oyuncu değişikliği yapmamasının hatırlatılması üzerine Hollandalı çalıştırıcı, "60 dakikadan sonra yorgunluk söz konusu değildi. Bu akşam takım halinde oynadık. Sahadaki oyuncular 90 dakika oynamak istedi. Topla fazla koşuyoruz bu yüzden basit top kayıpları yaptık. Bu takım 90 dakika boyunca sahada kalmayı hak etti" diye cevap verdi.

"FENERBAHÇE UMARIM O OYUNCULARI KADROSUNDA TUTAR"

Takımdaki genç futbolcuların durumlarının sorulması üzerine Koeman, "Kadronuzda genç oyuncular olması sizin için önemlidir. Sezonu hep aynı 11 ile oynamazsınız. Genç oyuncular için sabra ihtiyacınız var. Bugün Barış 90 dakika oynadı. Genel olarak ondan memnunum. Karşısında oynayan sol bek onun hızından dolayı zorlandı. Oğuz'un sakatlığı üzücü. O da gelecek vaat ediyor. Elif bu sezon hemen hemen her maçta oynadı. İyi iş çıkardı. Genç oyuncularım kendileri geliştirmeli. Umarım Fenerbahçe, o oyuncuları kadrosunda tutar, düzenli oynayan oyuncular haline gelir" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI ERSUN YANAL İÇİN SAMANDIRA'DA

"UMURSAMIYORUM"

Geçtiğimiz gün Samandıra'da sarı-lacivertli taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal için toplanmasının sorulmasına Erwin Koeman, "Futbolda birçok sefer olmuş durumlar. Benim için soruyorsanız, ben umursamıyorum" dedi.