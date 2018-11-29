Son dakika: PFDK'dan Serdar Aziz ve Mustafa Cengiz'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e GSTV'deki sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü'ne aynı açıklamalardan dolayı 100 bin TL para cezası verirken, Atiker Konyaspor müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, maç sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılmaması ve basın toplantısına teknik sorumlu katılmamasından dolayı ise 60 bin TL para cezası verildiği açıklandı. Atiker Konyaspor maçında müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı harekette bulunan nedeniyle Serdar Aziz'e ise 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verildiği açıklandı.

PFDK, Ankaragücü - Beşiktaş maçında çıkan saha olayları sebebiyle sarı lacivertli kulübe 120 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle de 50 bin TL para cezası verdi. Kuruldan yapılan açıklamada aynı maçta Beşiktaş Kulübü'ne de çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 110 bin TL para cezası verildiği duyuruldu.

PFDK'nın Galatasaray ile ilgili olarak aldığı kararlar şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 118, 119, 120, 121, 218, 219, 220, 221 ve KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu SERDAR AZİZ'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş.'nin 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'A DA PARA CEZASI

PFDK, Beşiktaş Kulübüne 110 bin lira, futbol A takım direktörü Ali Naibi'ye ise 21 gün hak mahrumiyetiyle 25 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Kulübüne 45 bin, Çaykur Rizespor'a 20 bin lira para cezası verdi.

MKE Ankaragücü 170 bin lira para cezası alırken, sarı-lacivert kulübü basın sözcüsü Tuna Yılmaz'a da 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Bu arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor 48 bin, Adanaspor 25 bin, Denizlispor 35 bin ve Gençlerbirliği 4 bin 500 lira para cezası aldı.

Kurul, Denizlisporlu oyuncu Marc Ghislain Kibong A Mbamba'nın 6 bin 500 lira para cezası alması yönünde karara vardı.

Osmanlısporlu oyuncu Magaye Serigne Falilou Dit Nelson Gueye'ye 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası verildi.