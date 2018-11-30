Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hakan Çalhanoğlu ve Lens haftanın futbolcusuna aday

ve Lens haftanın futbolcusuna aday

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Milan'da forma giyen ile Beşiktaşlı Lens de yer aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 10:37
Hakan Çalhanoğlu ve Lens haftanın futbolcusuna aday

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Beşiktaşlı Jeremain Lens haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

UEFA, Avrupa Ligi'nde 5. haftanın ardından İtalya'nın Milan takımında forma giyen ve 5-2 mağlup ettikleri Lüksemburg temsilcisi Dudelange karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden 24 yaşındaki Çalhanoğlu'nu haftanın futbolcusuna aday gösterdi.

Beşiktaş'ın 2-0 geriye düştüğü Sarpsborg deplasmanında, siyah-beyazlı ekibin ilk ve son golünü atan Hollandalı futbolcu Lens de aday gösterilen futbolculardan biri oldu.

Chelsea'nin Fransız yıldızı Olivier Giroud ile Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen Bruno Fernandes, UEFA'nın diğer adayları arasında yer aldı.

Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan Çalhanoğlu ve Lens haftanın futbolcusuna aday
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN