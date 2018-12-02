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Teknik Direktörü istifa etti. Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'ne gelen Sağlam, yönetime istifasını sunarken, yönetim de kabul etti sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 18:03
Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam istifa etti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 puan ile 17. basamakta yer alan Kayserispor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı.

Deneyimli teknik adam bugün Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'nde yöneticilerle bir araya gelerek istifasını sundu. Konuyu ele alan Kayserispor yönetimi de istifayı kabul etti. Yapılan görüşmeler sonrasında Sağlam'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Toplantı sonrası Kulüp Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını söylerken, tecrübeli hocaya herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini söyledi.

Trabzonspor ile oynanan karşılaşma sonrasında tepkilerin odağında bulunan Sağlam'ı taraftar istifaya davet etmişti. Kayserispor, Sağlam yönetiminde bu sezon 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi alırken, kalesinde 24 gol gördü ve attığı 10 golle ligin an az fileleri havalandıran takımı konumunda bulunuyor.

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Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam istifa etti
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