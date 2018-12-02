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'dan 'ın o davetine ret

ile ’ı karşı karşıya getiren derbi maç öncesinde Galatasaray yönetimi, Beşiktaş yönetiminin verdiği yemeğe katılmadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 20:43 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 20:47
Galatasaray'dan Beşiktaş'ın o davetine ret

Vodafone Park'taki derbi öncesinde dostluk yemeği planlayan Beşiktaş, Galatasaray Yönetimi'ne davette bulundu. Sarı-kırmızılılar, hafta içinde Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdikleri için siyah-beyazlıların davetini kabul etmedi.

Bilindiği gibi perşembe günü de Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk; Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu yemeğe davet etmiş ancak Eşref Hamamcıoğlu, son anda yemeğe katılmayacağını açıklamıştı.

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Galatasaray'dan Beşiktaş'ın o davetine ret
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