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0-1

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'u 1-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 15:43
Ümraniyespor 0-1 Osmanlıspor

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Sarper Barış Saka, Emin Yıldırım, Ali Can Alp

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş (Dk. 67 Bahadır Taşdelen), Serkan Göksu (Dk. 46 Recep Aydın), Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş (Dk. 56 Atabey Çiçek), Leandrinho

Osmanlıspor: Karcemarskas, Ndiaye, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Tugay Kacar, Ayuk, Hasan Kılıç, Lumanza (Dk. 90+2 Sinan Kurt), Muhammed Bayır, Burhan Eşer (Dk. 84 Beykan Şimşek), Mertan Caner Öztürk (Dk. 80 Furkan Yaman)

Gol: Dk. 48 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Serkan Göksu, Dk. 90+5 Leandrinho (Ümraniyespor), Dk. 66 Mertan Caner Öztürk, Dk. 71 Karcemarskas, Dk. 82 Lumanza, Dk. 90 Muhammed Bayır (Osmanlıspor)

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Ümraniyespor 0-1 Osmanlıspor
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