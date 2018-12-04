8 günde kanatlandı

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü'nü Kayseri'de yenen Beşiktaş, aldığı galibiyetle 97 gün sonra dış sahada kazandı ve G.Saray derbisi öncesi lige tutundu. Sarpsborg'a karşı 2-0'dan 3-2'lik geri dönüşe imza atıp, Avrupa'da gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı ve temmuzdan sonra Avrupa'da deplasmanda güldü. Galatasaray galibiyetiyle zirve umutları arttı.Pepe, Roco, Gökhan Gönül, Medel, Babel ve Gökhan Töre'nin sakatlığı sonrası özellikle savunmada sıkıntıya düşen siyah-beyazlılar, Ankaragücü ve Sarpsborg'u atlatmasını bildi. Derbide sahaya dönen tek isim Gary Medel oldu.Sekiz gün önceSarpsborg deplasmanındakigeri dönüş, taraftarın takıma olaninancını geri getirdi. Derbide tribünleri dolduran siyah-beyazlılar,sahadaki futbolcular kadar tribünde efor sarf etti.Dorukhan; A.Gücü, Sarpsborg ve G.Saray maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı. 270 dakika süre aldı.A.Gücü mücadelesinde 71 dakika süre alan ve 1 gol 1 asistle oynayan 19 yaşındaki oyuncu, derbide 45 dakika şans buldu. Fatih Aksoy ve Erdem Seçgin; Sarpsborg maçında görev aldı.Beşiktaş'ın, üst üste aldığı üç galibiyetle kasasına da ciddi bir para girişi oldu. Kartal, Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray maçlarından galibiyet primi olarakBuna derbi günü Kartal Yuvası'nda yapılan satışlardan gelen gelir de eklenince para 10 milyon TL'ye yaklaştı.