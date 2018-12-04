Bir Harun Tekin klasiği

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçeli kaleci Harun Tekin, Trabzon maçının ardından dün de Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda kalesini kapadı. Topun başına geçen Diagne'nin vuruşunu çelen Harun, sonve yüzde 45'lik başarı yüzdesi yakaladı.' unvanını koruyan Harun, Türkiye'deki kalecilere de fark attı. Son 4 sezonda G.Saray kalecisi Muslera'ya 25 penaltı atılıp, 21'i gol olurken (yüzde 84), Beşiktaş kalecisi Karius ise 17 penaltının 11'ine (yüzde 64) gol izni verdi.