Bir Harun Tekin klasiği

F.Bahçeli kaleci Harun Tekin, Trabzon maçının ardından dün de Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda kalesini kapadı. Topun başına geçen Diagne'nin vuruşunu çelen Harun, son 4 sezonda kalesine atılan 20 penaltının 9'unu kurtardı
ve yüzde 45'lik başarı yüzdesi yakaladı. 'Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran kaleci
' unvanını koruyan Harun, Türkiye'deki kalecilere de fark attı. Son 4 sezonda G.Saray kalecisi Muslera'ya 25 penaltı atılıp, 21'i gol olurken (yüzde 84), Beşiktaş kalecisi Karius ise 17 penaltının 11'ine (yüzde 64) gol izni verdi.