Maç Sonucu: Gençlerbirliği 2-1 Hatayspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Gençlerbirliği sahasında Hatayspor'u konuk etti. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden iki takımın karşılaşmasını son dakika golüyle Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

A Spor'dan canlı yayınlanan maçta Hatayspor, 66. dakikada Gökhan Karadeniz ile 1-0 öne geçti ancak 71'de Matei, Gençlerbirliği'nin beraberlik golünü kaydetti. Maçın 90+3. dakikasında ise Matei'nin asisti, Cengizhan'ın golüyle maçı 2-1 kazandı. Gol karşılaşmanın son saniyesinde geldi ve golle birlikte mücadele sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 18, 19, 20 Aralık tarihinden daha sonra belirlenecek bir tanesinde, Hatay'da oynanacak.

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Gençlerbirliği 0-1 Hatayspor Dk:65 | Gökhan Karadeniz

Gençlerbirliği 1-1 Hatayspor 71' | Cosmin Matei

Gençlerbirliği 2-1 Hatayspor 90+3 | Cengizhan Akgün

STAT: OSTİM



HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Altan



GENÇLERBİRLİĞİ: Taha Cengiz Demirtaş, Canberk Aydın, Mahmut Boz, Arnason, Rahmetullah Berişbek, Berat Ayberk Özdemir, Emre Gündoğdu (Dk. 57 Cengizhan Akgün), Bekir Yılmaz (Dk. 80 Deniz Yılmaz), Bady, Matei, Mert Nobre (Dk. 67 Metehan Mert)



HATAYSPOR: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Maiga, Soner Örnek, Yasin Güreler, Diallo, Özgür Kazar (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Hamza Gür (Dk. 46 Gökhan Karadeniz), Korkishko, Karim Samb (Dk. 76 Caner Hüseyin Bağ), Sinan Kurumuş



GOLLER: Dk. 71 Matei, Dk. 90+3 Cengizhan Akgün (Gençlerbirliği) - Dk. 66 Gökhan Karadeniz (Hatayspor)



SARI KART: Diallo (Hatayspor)