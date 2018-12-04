Dipteyim sondayım depresyondayım!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin bir sıra üstündeki Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ile berabere kalınca sarı-lacivertliler düşme hattına inmekten kurtulduTrezeguet'nin ceza sahası dışında sağ çapraza yakın bölgeden yaptığı ortaya Diagne kafayı vurdu ve top ağlara gitti.Sol kanattan kullanılan köşe vuruşuyla gelişen atakta Valbuena'nın ortasına kale önünde Neustadter kafayı vurdu, eşitliği sağladı.Soldan gelişen atakta Slimani'nin içeri çevirdiği pasta Özgür Çek topu kendi kalesine attı.Sol kanattan Trezeguet'nin ortası, ceza sahası içinde Fenerbahçeli oyunculardan sekti, devamında arka direkte boşa çıkan Diagne kafayla topu filelere yolladı.Fenerbahçe, Süper Lig'deki son 9 maçında sadece bir kez kazandı. Sarı-lacivertlilerile berabere kaldı.yenildi. Sadece2-0'la geçti.Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Diagne, Fenerbahçe ağlarını iki kez havalandırıp, 14 haftada gol sayısını 16'ya çıkardı. Sarı-lacivertliler ise dün attığı 2 golle 14'ü bulurken, takım olarak Diagne'nin gerisinde kaldı. Mbaye Diagne, Kasımpaşa'nın 2018 senesi içinde Süper Lig'de attığı 63 golün 32'sinde direkt katkıda bulundu (30 maç - 28 gol, 4 asist).Kasımpaşa'nın gol makinesi Diagne, karşılaşma sonrası, "Takım olarak her şeyimizi verdik. Maçı kazanacak şansları da bulduk ama deplasmanda bir puan da bizim için kötü değil. Süper Lig'de en çok gol atan oyuncu olmaktan mutluyum. En iyi oyuncu ödülünü kazanmak istiyorum. Bunun için de çalışıyorum" dedi.Fenerbahçe'deki geleceğini kendisi de merak eden Erwin Koeman'ın taktik tahtalı fotoğrafı düne damgasını vuran diğer kareydi. Taraftarlar, bu fotoğrafa "Taktik maktik yok Allah'a emanet gidiyoruz" yorumları yaptı.Fenerbahçe taraftarının haline minik bir kız çocuğunun gözü yaşlı isyanı tercüman oldu. Kasımpaşa'nın ikinci golünden sonra atkısını boynundan çıkaran minik taraftar, takımın haline gözyaşı döktü.