‘Oyuncuların güveni yok’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Kasımpaşa beraberliğini sonrası şunları söyledi: "İyi maç oldu. Yüzde 60 topa sahip olduk. 36 orta yaptık
. HGelen ortalarda iyi işler yapmalıydık. Genel tabloya bakınca iyi anlar vardı.
İnsanları da anlayabiliyorum. Kazanmaya ihtiyacımız vardı ama olmadı. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu ama 90-95 dakikalık süreçte çocuklar çok iyi savaştı.
Ekici ve Valbuena çıkmak zorunda oldukları için çıktılar. Slimani'den daha fazlasını bekliyoruz, çok çalışıyor, çok deniyor gayret ediyor ama ondan beklediğimiz golleri atamadı. O benim oyuncum, Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ben ona inanıyorum. Nasıl bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Oyuncularımın güvene ihtiyacı var. Stresli durumdayız.
Bunların tamamıyla başa çıkmalıyım." Her maç sıkıntı!
BAŞKAN Ali Koç yine hop oturup hop kalktı... İlk yarının uzatmalarında 2-1 üstünlüğü ele geçiren takımı soyunma odasına giderken ayağa kalkıp alkışladı. Skor 2-2'ye geldikten sonra yerinde oturamadı. Maç sonu ise eli başında, olduğu yerde kalakaldı.