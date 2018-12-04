‘Oyuncuların güveni yok’

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Kasımpaşa beraberliğini sonrası şunları söyledi:. HGelen ortalarda iyi işler yapmalıydık.İnsanları da anlayabiliyorum. Kazanmaya ihtiyacımız vardı ama olmadı.Ekici ve Valbuena çıkmak zorunda oldukları için çıktılar. Slimani'den daha fazlasını bekliyoruz, çok çalışıyor, çok deniyor gayret ediyor ama ondan beklediğimiz golleri atamadı. O benim oyuncum, Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ben ona inanıyorum.Bunların tamamıyla başa çıkmalıyım."BAŞKAN Ali Koç yine hop oturup hop kalktı... İlk yarının uzatmalarında 2-1 üstünlüğü ele geçiren takımı soyunma odasına giderken ayağa kalkıp alkışladı. Skor 2-2'ye geldikten sonra yerinde oturamadı. Maç sonu ise eli başında, olduğu yerde kalakaldı.