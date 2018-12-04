Sahada ihlal VAR

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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına penaltı damga vurdu. Kasımpaşa atağında Diagne'nin vuruşunda top Isla'nın koluna çarpınca VAR'ın da onayıyla hakem Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Diagne'nin vuruşunda Harun gole izin vermedi ancak pozisyonu takip eden Eduok topu ağlara gönderdi.başlattı.Hakemin endirekt serbest vuruşla oyunu başlatması tartışma yarattı."Hakem penaltı vuruşu işareti verdiği zaman, top oyuna girmeden önce her iki takımdan da bir oyuncu oyun kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örneğin kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır." Yani kurala göre hakemin penaltıyı tekrar ettirmesi gerekiyordu.Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli maç sonrası şunları söyledi: "Gördüğüm kadarıyla penaltı ile ilgili bir olumsuzluk söz konusu değil. Hakemler hata yapabilir, bunun art niyetle çalınmış bir düdük olmadığını biliyorum. Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabii ki oynarız. Kuralın içinde ince detaylar da var. İşin doğrusunu öğreneceğiz."