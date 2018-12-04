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Sahada ihlal VAR

'nın ile attığı golün iptal edilmesi tartışmalara neden oldu. 'nin Harun'dan dönen penaltı atışını tamamlayan Eduok, ağları havalandırdı. Ancak hakem Uğurlu, atıştan önce 'alan ihlali var' diyerek oyunu endirekt serbest vuruşla başlattı

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Sahada ihlal VAR
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına penaltı damga vurdu. Kasımpaşa atağında Diagne'nin vuruşunda top Isla'nın koluna çarpınca VAR'ın da onayıyla hakem Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Diagne'nin vuruşunda Harun gole izin vermedi ancak pozisyonu takip eden Eduok topu ağlara gönderdi. Pozisyonu izleyen hakem Uğurlu, Eduok'un penaltı atılmadan ceza sahasına girdiğine hükmetti ve alan ihlali yaptığı gerekçesiyle oyunu endirekt serbest vuruşla başlattı.

KURAL NE DİYOR?
Hakemin endirekt serbest vuruşla oyunu başlatması tartışma yarattı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun oyun kuralları kitapçığında penaltıda yapılan ihlaller ve verilmesi gereken kararlar şu şekilde: "Hakem penaltı vuruşu işareti verdiği zaman, top oyuna girmeden önce her iki takımdan da bir oyuncu oyun kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örneğin kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır." Yani kurala göre hakemin penaltıyı tekrar ettirmesi gerekiyordu.

DENİZLİ: BİR KEZ DAHA OYNARIZ!
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli maç sonrası şunları söyledi: "Gördüğüm kadarıyla penaltı ile ilgili bir olumsuzluk söz konusu değil. Hakemler hata yapabilir, bunun art niyetle çalınmış bir düdük olmadığını biliyorum. Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabii ki oynarız. Kuralın içinde ince detaylar da var. İşin doğrusunu öğreneceğiz."

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Sahada ihlal VAR
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