Transferde karavana

BUGÜN NELER OLDU

Son 9 resmi maçın sadece 1'ini kazanan Galatasaray, kötü bir transfer dönemi geçirmesinin bedelini ödüyor. Gomis'in boşluğunu dolduramayan sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı isimlerden de beklediği katkıyı alamadı. İşte yenilerin karnesi:BADOU NDIAYE: İngiltere'de sanki futbolu unutmuş! Bu sezon tek iyi oynadığı 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçında kırmızı gördü. Fenerbahçe derbisi bitince kavgaya karıştı, 5 maç ceza aldı.HENRY ONYEKURU: Zorluk derecesi yüksek maçlarda sahadan silindi. Kötü bitiriciliğe sahip ve performansı istikrarsız.ÖMER BAYRAM: Nagatomo'yu yokluğunda adeta mumla arattı. Beşiktaş derbisinde son bölümde yüzde yüz bir gol fırsatını da değerlendiremedi. MUĞDAT ÇELIK: Süper Lig'de geride kalan 14 haftada ilk 11'de bir maç bile şans bulamayan altyapı dışındaki tek isim Muğdat oldu.EMRE AKBABA: 4 milyon Euro bonservis ödendi ancak sakatlığı yüzünden 7. haftada devreyi kapadıTÜRKİYE'YE SABAH'ın duyurduğu Galatasaray&Damiao flörtünde önemli gelişmeler yaşanıyor... Aslan'ın ocak ayında renklerine bağlamak istediği29 yaşındaki Damiao'nun ayrıca sarı-kırmızılı takım hakkında Mariano'dan bilgi aldığı gelen haberler arasında.