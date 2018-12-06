Fenerbahçe'ye Phillip Cocu engeli

COMOLLİ: Erwin Koeman, şu an için takımı yönetmesini istediğimiz en doğru kişi

YÖNETİM: Şu anda yaşanan durum, geçen haftalarda yaptığımız açıklama ile aynı

SABAH: Cocu, 'alacağım yoktur' kağıdını imzalamadan F.Bahçe yeni hoca alamıyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, dün sabah antrenmanında basın mensuplarının sorusu üzerine Koeman'ın geleceği hakkında konuştu. Fransız spor adamı, "Kendisi ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu söyledik. Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda herhangi bir değişiklik yok" dedi. Bu sözlerin üzerine kulüp resmi sitesinden şu açıklama geldi: "Comolli'nin ilgili soruya verdiği cevabın geçtiğimiz haftalara atıf olmasına rağmen yeni bir durum açıklaması yapılmış gibi çarpıtılarak yansıtıldığının görülmesi üzerine bu düzeltmeyi yapma gereği ortaya çıkmıştır."

BU AÇIKLAMALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Yönetim, Comolli'nin geçmiş düşünceyi tekrarlamasının yeni bir karar gibi algılanmasından rahatsız oldu. Çünkü yönetimin yeniden Koeman'la ilgili devam kararı almış olması, tepkileri Başkan Ali Koç ve ekibine yönlendirecekti. Oysa hem Ali Koç hem de yöneticiler yeni bir teknik direktör getirilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Ancak bunu yapamamalarının bir sebebi var. Bu sebebin adı da Phillip Cocu...

31 MAYIS 2021'E KADAR OLAN PARAYI PEŞIN ISTIYOR

Halen İstanbul'da bulunan, Ali Koç'un otelinde konaklayan Cocu, yönetimin istediği kağıdı vermemek için direniyor. Fenerbahçe yönetimi, "Senin 1 yıllık maaşını ödeyeceğiz. Ancak FFP kuralları gereği 'Alacağım yoktur' kağıdı vermen gerekiyor" diyor. Cocu ise "Alacağım varken bu kağıdı size neden vereyim" diyerek diretiyor. Olayla ilgili iki iddia var 1- Cocu'nun sözleşmedeki hakkı olan 1 yıllık maaşının aylar içerisinde değil peşin olarak ödenmesini istediği. 2- Cocu'nun bu kağıdı vermek için sözleşme bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2021'e kadar olan tüm parayı peşin istediği şeklinde. Cocu bu kağıdı vermezse, Fenerbahçe sezon sonuna kadar yeni bir A Takım teknik direktörü açıklayamayacak.

KASIMPAŞA İTİRAZ ETMİYOR FENERBAHÇE İSE EDEMİYOR!

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında iptal edilen penaltı tartışma konusu olmuş, birçok hakem otoritesi penaltının tekrar edilmesi gerektiği görüşünde birleşerek iptal kararının "kural hatası" olduğunu savunmuştu. Talimat gereği kural hatası olan maç tekrarlanıyor. Ancak tekrar için iki yol var: 1- Hakemin kendi raporuna kural hatası yaptığını yazması. 2- Hakem raporunda olmasa da mağdur kulübün itirazı sonrası konunun MHK ve TFF tarafından görüşülmesi... Kulüplerden gelen bilgiler maçın 2-2'lik skorla tescil edileceğini gösteriyor. Kasımpaşa'nın pozisyon için itirazda bulunmayacağı öğrenildi. Fenerbahçe cephesi ise itiraz etme görüşünde ancak başvursa bile kabul edilme şansı yok. Çünkü penaltı pozisyonunda mağdur olan taraf Kasımpaşa. Spor hukukçuları, Fenerbahçe'nin TFF'ye başvursa dahi itirazının reddedileceğini belirtiyor.

MİLLİ FORMAYI HAK EDİYORUM

Son iki maçta kurtardığı iki penaltı ile klasını konuşturan F.Bahçe kalecisi Harun Tekin, takımın içinde bulunduğu durumun kabul edilebilir olmadığını söyledi. Tecrübeli eldivenin açıklamalarından satır başları şöyle:

Takımı bu duruma oyuncular olarak biz soktuk ve bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapacağız.

Penaltılarda sırrım yok. Rakipleri izliyorum ve biraz da hislerimi kullanıyorum.

Milli Takım'a çağrılmadığım için üzülüyorum. Ay-yıldızlı formaya hizmet etmek istiyorum. Kararı veren ben değilim ama orayı hak ediyorum.

Maçlarda bana çok iş düşüyor ama bundan şikâyetçi değilim. Takıma en fazla katkıyı vermek istiyorum.

F.BAHÇE-GİRESUN A SPOR'DA

Süper Lig'de kötü günler yaşayan, Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Giresunspor ile karşılaşacak. Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, Kadıköy'deki mücadeleye taraftar desteğinden yoksun çıkacak. 20.30'da başlayacak maç A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Kanarya, geçen sezon kupanın çeyrek finalinde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1 yenmişti.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ COMOLLI

Harun için, 'Süper Lig'in en iyisi' yorumunu yaptı. Kadro dışıların durumu için, "Devam ediyor, bize attıkları bir adım yok' dedi. Comolli taraftarın tepkisinde haklı olduğunu söyledi.

SAMANDIRA'DAN KISA KISA...

EKİCİ SEVİNDİRDİ- Kramp nedeniyle Kasımpaşa maçını tamamlayamayan Mehmet Ekici dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikçe çalıştı.

SAKATLAR SALONDA- Valbuena, Alper, Oğuz, Ayew ve Tolga dünkü idmana katılmadı. Salonda çalışan 5 oyuncu da Akhisar maçına yetişmiyor.

HASAN VE ELJiF'E İZİN- Teknik direktör Koeman, dünkü antrenman öncesi Hasan ve Eljif'in dinlenmeye yönelik program uygulamasını istedi.

REYES TATİL KÖYÜ!- Fiziksel dayanıklılık olarak takımın sonuncusunun Reyes olduğu öğrenildi. Meksikalı stoper, buna rağmen ekstra idman yapmıyor.

BENZIA BUNALIMDA- Galatasaray maçı sonrası 11'deki yerini kaybeden Benzia bunalıma girdi. Sadece vatandaşı Slimani ile konuşuyor.