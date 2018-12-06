Mutluluğun formülü 4x3

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularla özel bir toplantı yaptı. Tecrübeli hocanın, devre öncesi oynayacakları 4 karşılaşmanın önemine vurgu yaparak "Ligde kalan maçlarımızı alırsak, zirveye yakın bir şekilde ilk yarıya noktayı koyarız. Lider Başakşehir'in de Galatasaray'la oynayacağını düşündüğümüzde 3'te 3 yapmak çok önemli. Avrupa'da da Malmö'yü yenip, gruptan çıkalım ve yeni yıla umutlu, mutlu girelim"
ifadelerini kullandığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, oyunculardan, Galatasaray galibiyetini unutmalarını ve Alanyaspor maçına odaklanmalarını istediği de belirtildi. ADRIANO TAKIMLA ÇALIŞTI
BU sezon üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Adriano'dan iyi haber geldi. Brezilyalı yıldız, dün takımla birlikte çalıştı. Tedavileri süren Pepe, Roco, Babel, Caner ve Lens ise antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını bugün sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Alanya'ya gidecek. BABA KÖKÇÜ: SADECE BEŞİKTAŞ
BEŞIKTAŞ'IN transfer listesinde yer alan Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarına oyuncunun babası Halis Kökçü'den yanıt geldi. Haber 1903'e konuşan Halis Kökçü, "Orkun çocukluğundan bu yana Beşiktaşlı. Fenerbahçe ile en ufak bir görüşmemiz olmamıştır. Sadece Umut Bey'le (Güner) bir araya geldik" dedi.