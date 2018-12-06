Mutluluğun formülü 4x3

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularla özel bir toplantı yaptı. Tecrübeli hocanın, devre öncesi oynayacakları 4 karşılaşmanın önemine vurgu yaparakifadelerini kullandığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, oyunculardan, Galatasaray galibiyetini unutmalarını ve Alanyaspor maçına odaklanmalarını istediği de belirtildi.BU sezon üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Adriano'dan iyi haber geldi. Brezilyalı yıldız, dün takımla birlikte çalıştı. Tedavileri süren Pepe, Roco, Babel, Caner ve Lens ise antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını bugün sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Alanya'ya gidecek.BEŞIKTAŞ'IN transfer listesinde yer alan Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarına oyuncunun babası Halis Kökçü'den yanıt geldi. Haber 1903'e konuşan Halis Kökçü, "Orkun çocukluğundan bu yana Beşiktaşlı. Fenerbahçe ile en ufak bir görüşmemiz olmamıştır. Sadece Umut Bey'le (Güner) bir araya geldik" dedi.